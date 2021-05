Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen zu Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in Tannenkuppenstraße

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, ermitteln derzeit in einem Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker in der Kasseler Tannenkuppenstraße vom vergangenen Mittwoch, dem 5. Mai. Da sich bislang keine Hinweise auf den Täter, der eine hochbetagte Frau in ihrer Wohnung beklaute, ergeben haben, suchen die Ermittler nun nach Zeugen.

Die Tat hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand an dem Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr in dem Mehrfamilienhaus ereignet. Unter dem Vorwand, im Haus habe es einen Rohrbruch gegeben und er müssen nun alle Leitungen überprüfen, verschaffte sich der Mann Zutritt zur Wohnung der hochbetagten Frau. Anschließend täuschte er dort verschiedene Arbeiten vor und entwendeten in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse der Frau mitsamt der EC-Karte. Kurze Zeit später, gegen 14:10 Uhr, hob der Trickdieb mit der gestohlenen EC-Karte einen vierstelligen Betrag vom Konto der Frau am Geldautomaten in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Westendstraße, ab.

Bei dem Täter, der sich an der Wohnung des Opfers als Wasserwerker ausgab, soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit mitteleuropäischem Äußeren gehandelt haben, der eine dunkle Hose und ein helles Oberteil.

Zeugen, die den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf den Trickdieb geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Matthias Mänz

Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell