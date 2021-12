Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen-City (ots)

Bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitag, 03.12.2021, 22:18 Uhr auf Samstag, 04.12.2021, 01:18 Uhr den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Ludwigstraße Höhe Hausnummer 79 in Ludwigshafen geparkten PKW, Smart ForTwo eines Mannheimers. Vermutlich mittels Messer wurde der linke Vorderreifen des PKW mit mehreren Einstichstellen durch den Täter zerstochen, bevor dieser unerkannt flüchtete.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell