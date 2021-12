Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen-West (ots)

Aufgrund stockenden Verkehrs ereignete sich am Freitag, 03.12.2021, gegen 14:30 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen ein Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde und die Unfallverursacherin zunächst flüchtete. Die 23-jährige Unfallverursacherin erkannte zu spät die mit ihrem PKW vor ihr verkehrsbedingt wartende 35-jährige Mannheimerin und fuhr mit ihrem PKW auf deren Fahrzeug auf. In Folge der Kollision wurde der PKW der 35-jährigen auf den davor wartenden PKW einer 40-Jährigen aus Ludwigshafen und dieser wiederum auf den davor ebenfalls wartenden PKW einer 53-Jährigen geschoben. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin zunächst unerlaubt vom Unfallort und kehrte erst nach Eintreffen der Polizei zurück. Durch den Verkehrsunfall wurde die 40-Jährige aus Ludwigshafen leicht verletzt und es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Zwei der beteiligten vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde aufgrund des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sichergestellt.

