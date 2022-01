Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Frau nach Sturz verletzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Eine 31-jährige Frau ging am Dienstagnachmittag die Treppen in Richtung Erbstetter Straße nach der Bahnhofsunterführung hinunter und kam hierbei zu Fall. Den Angaben der Frau zufolge wurde sie von einer bislang unbekannten Person geschubst, was den Sturz auslöste. Beim Sturz zog sich die 31-Jährige leichte Verletzungen zu. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Situation beobachtet haben und evtl. Hinweise zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier zu melden.

