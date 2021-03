Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 28-Jähriger fuhr betrunken Auto und musste Führerschein abgeben

Bonn

Seine dynamische Fahrweise führte in der Nacht zu Sonntag (28.02.2021) zur Überprüfung eines 28-jährigen Autofahrers im Bonner Zentrum:

Gegen 02:10 Uhr fiel der Kompaktwagen einer Streifenwagenbesatzung der City-Wache auf. Das Auto stand wartend an der Ampel auf der Bornheimer Straße zur Einmündung Berliner Platz, der Streifenwagen unmittelbar dahinter. Nachdem die Ampel Grünlicht zeigte, fuhr der Fahrzeugführer mit quietschenden Reifen an und beschleunigte in der Folge sein Fahrzeug auf rund 70 km/h. Auf den Bertha-von-Suttner-Platz hielten die Beamten den Wagen schließlich an. Bei der Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stehen könnte. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht - rund 1,1 Promille.

Die Folgen: Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Entnahme einer Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das zuständige Verkehrskommissariat.

