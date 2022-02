Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Geplatzter LKW-Reifen beschädigt Fahrzeuge

Celle (ots)

In der vergangenen Woche, am 02.02.2022 gegen 07.20 Uhr, überfuhren zwei PKW einen geplatzten LKW-Reifen auf der Bundesstraße 214 im Bereich Eicklingen. Dabei wurden die beiden Wagen u.a. an der Stoßstange und am Unterboden beschädigt. Wer Hinweise zu dem Verursacher-LKW geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter Telefon 05144/49546-0 oder -14.

