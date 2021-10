Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Einsatzreicher Dienstagabend

Bremerhaven (ots)

Um 17:16 Uhr wurde in der Rettungsleitstelle Unterweser-Elbe eine Rauchwarnmelderauslösung in einem Mehrfamilienhaus in der Frenssenstraße gemeldet. Umgehend wurde der 1.Löschzug der Berufswehr Bremerhaven zusammen mit einem Rettungswagen zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits schwarzer Rauch aus einem Fenster im 2.Obergeschoss. Zu dem Zeitpunkt musste noch davon ausgegangen werden, dass die Bewohner sich in ihrer Wohnung aufhielten. Vier Einsatzbeamte mit Atemschutzgeräten durchsuchten daraufhin die Wohnung. Die Bewohner waren glücklicherweise nicht in ihrer Wohnung. Die eingesetzten Beamten konnten aber 2 Kanarienvögel aus der verrauchten Wohnung retten. Anschließend wurde in der Küche die Brandbekämpfung eingeleitet.

Noch während der Aufklarung der Einsatzfahrzeuge wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlich brennenden Personenkraftwagen auf die Bundesautobahn 27 alarmiert. Der Eingesetzte 1.Löschzug wurde mit Fahrzeugen aus dem 2.Löschzug aufgefüllt. Da an der Einsatzstelle lediglich Dampf von einem geplatzten Motor aufstieg waren die Beamten wieder schnell an der Zentralen Feuerwache und konnten um 19:07 erneut zu einer gemeldeten Rauchwarnmelderauslösung ausrücken. In der Fasanenstraße handelte es sich lediglich um eine Fehlalarmierung.

