Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

TrierTrier (ots)

Am Sonntag, 27.12.2020 kam es um 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Saarstraße 41 in Trier. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter PKW (hellgrauer Kombi) einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW (schwarzer 1er BMW). Der linke Außenspiegel wurde dabei beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten befanden sich hinter dem flüchtenden PKW drei bis vier weitere PKW welche möglicherweise den Verkehrsunfall beobachten konnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten oder Hinweise geben können sich bei der Polizei in Trier unter 0651/9779-1715 zu melden.

