Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Versuchter Wohnungseinbruch - Vierbeiner vertreibt Einbrecher

Gerolsheim, Fasanenstraße - 05.10.2020, 07:45 - 13:45 Uhr (ots)

Die Geschädigte verließ gestern gegen 07:45 Uhr ihr Anwesen. Bei der Rückkehr des Sohnes um 13:45 Uhr bemerkte dieser die offen stehende Terrassentür. An der Kellertür konnten frische Hebelspuren festgestellt werden. Eine Nachbarin gab an, dass der Hund gegen 10:30 Uhr "getobt" habe. Offensichtlich hatte dieser die Einbrecher vom weiteren Vorgehen abgehalten - es wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand gegen 10:30 Uhr oder kurz danach verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Gerolsheim gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell