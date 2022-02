Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - E-Roller und Fahrrad stoßen frontal zusammen +++ Radfahrer verletzt +++ Rollerfahrerin flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte E-Rollerfahrerin den linken Radweg der Neuenhäuser Straße in Richtung Windmühlenstraße. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden, 15 Jahre alten Radfahrer zusammen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei leicht. Nach einem kurzen Wortwechsel verließ die unbekannte Frau mit ihrem E-Roller den Unfallort, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Unbekannte wird beschrieben als ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1765 cm groß, schlank, schwarze schulterlange glatte Haare, schwarze Kopfhörer, dunkle Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Sie war mit einem dunklen E-Roller der Marke "Ninebot" (kein Leihroller) unterwegs, der jetzt vorn im Schutzblech eine Delle haben dürfte. Hinweise zur Identität der Frau nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

