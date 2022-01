POL-OF: Getränke aus Tankstelle mitgenommen und mit Messer gedroht: 37-Jähriger vorläufig festgenommen - Mühlheim; Unfallflucht: Siebenjähriger Junge leicht verletzt - Dreieich/Dreieichenhain

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Getränke aus Tankstelle mitgenommen und mit Messer gedroht: 37-Jähriger vorläufig festgenommen - Mühlheim

(fg) Ohne eine Flasche Wodka und ein Erfrischungsgetränk zu bezahlen, verließ ein Mann am Sonntagabend den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Dietesheimer Straße (70er-Hausnummern). Als ihn der aufmerksame Angestellte gegen 19.35 Uhr vor der Tankstelle auf die noch ausstehende Bezahlung hinwies, zückte der Mann ein Messer und drohte in Richtung des Mitarbeiters. Dieser rief daher umgehend die Polizei, die den offensichtlich stark alkoholisierten Mann auf einem Einkaufsmarktparkplatz in der Nähe in einer Dornenhecke liegend vorfand und vorläufig festnahm. Da der Dieb Verletzungen an der Hand hatte, riefen die Beamten vorsorglich einen Rettungswagen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,5 Promille an. Der 37-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und anschließend mit zur Wache kommen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu.

2. Wer sah die Unfallflucht am Einkaufsmarkt? - Fahrzeug nur 10 Minuten abgestellt - Dreieich/Götzenhain

(jm) Wer vergangenen Mittwoch (26. Januar) am frühen Abend in der Raiffeisenstraße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Ein VW-Besitzer hatte zwischen 18.40 und 18.50 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. In dieser Zeit war ein unbekanntes Fahrzeug gegen den roten Passat, der rückwärts vor einer Mauer parkte, gestoßen. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 1.200 Euro und machte sich davon. Die Polizei Langen bittet nun Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

3. Unfallflucht: Siebenjähriger Junge leicht verletzt - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Für eine Unfallflucht in der Straße "Hagenring" am Freitagnachmittag, bei dem ein siebenjähriges Kind leicht verletzt wurde, könnte ersten Hinweisen zufolge ein blau-rotes Fahrzeug verantwortlich sein. Gegen 14 Uhr befuhr der oder die Unbekannte den Hagenring in Richtung Hainer Chaussee. In Höhe der Hausnummer 40 überrollte das Auto mit dem Reifen den Fuß des sieben Jahre alten Jungen, der die Straße überqueren wollte. Anschließend fuhr das Auto weiter und bog nach links in die Hainer Chaussee ab. Bei dem Unfall stürzte der Junge zu Boden und erlitt Kopf- sowie Fußschmerzen. Das Fahrzeug soll im vorderen Bereich blau und im Heckbereich rot gewesen sein. Zudem soll sich an der Fahrzeugfront eine silberne Stoßstange befunden haben. Nach ersten Erkenntnissen habe eine Person mit weißen Haaren im Nackenbereich am Steuer gesessen. Ob es sich hierbei um eine Frau oder einen Mann handelt, ist noch unklar und müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Weitere Hinweise zu dem Unfall nehmen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

4. Unfall mit Transportbus: Polizei sucht weißen BMW und Fahrgast als Zeugin - Seligenstadt

(jm) Bereits vor über zwei Wochen am Donnerstagabend (13. Januar) ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Frankfurter Straße; in diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine Zeugin, die in dem Bus saß. Gegen 20 Uhr fuhr der 24 Jahre Fahrer eines Transportunternehmens mit einem weißen Daimler-Vito (Kleinbus) die Frankfurter Straße aus Richtung Froschhausen kommend entlang. In der Höhe eines Verbrauchermarktes (90er-Hausnummern) kam ihm ein weißer SUV der Marke BMW entgegen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der SUV-Fahrer offenbar auf die Gegenfahrspur gekommen sein. Der 24-Jährige wich daher nach rechts aus und prallte gegen eine dort stehende Großmülltonne. Der BMW-Fahrer fuhr einfach weiter. Am Vito entstand ein Sachschaden von rund 3.200 Euro. Die Polizei sucht die 15 bis 17-Jährige, die im Bus mitgefahren war. Sie soll in der Nähe der Aral-Tankstelle in Seligenstadt in den Kleinbus eingestiegen und am Bahnhof in Hainburg-Hainstadt ausgestiegen sein. Diese und weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Seligenstadt unter 06182 8930-0 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

1. Zeugen gesucht: Einbruch in Waschanlage - Hanau

(jm) Ein Unbekannter drang am frühen Sonntagmorgen in eine Waschanlage in der Luise-Kesselbach-Straße ein. Gegen 2.55 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Innenräumen. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und verließ anschließend das Gebäude offensichtlich ohne Beute. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 18 bis 35 Jahre alten Mann, der etwa 1,70 bis 1,90 Meter groß war. Er war mit einer dunklen Hose sowie einer dunklen Daunenjacke bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Einbruch in Shisha-Bar: Wer hat was gesehen? - Hanau

(jm) In der Nacht zum Sonntag war ein Einbrecher in der Ruhrstraße in eine Shisha-Bar eingedrungen. Zwischen 3.30 Uhr und kurz nach vier schlug der Täter eine Scheibe ein und gelangte in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchte er jegliche Schubladen und nahm Bargeld mit. Nach ersten Ermittlungen verließ der etwa 1,80 bis 1,90 Meter große Mann, der eine dunkle Hose, eine helle Winterjacke und schwarze Schuhe trug, die Bar. Wer hat am Sonntagmorgen im Bereich der Ruhrstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Verursacher bei Parkrempler gesucht - Hanau/Klein-Auheim

(jm) Die Ordnungshüter in Großauheim suchen einen flüchtigen Unfallverursacher, der am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße "Reitweg" einen dort geparkten grauen Opel Adam beschädigt hat. Der Unfall soll sich zwischen 14.55 und 15.05 Uhr zugetragen haben. Hierbei wurde der hintere linke Kotflügel eingedellt und zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro. Zum Abstellzeitpunkt soll neben dem Adam ein älterer VW-Polo mit HU-Kennzeichen gestanden haben. Ob dieser mit dem Unfall in Verbindung steht, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Hierzu benötigt die Polizei die Mithilfe von aufmerksamen Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 9597-0 bei der Polizei in Großauheim.

4. Wer sah den Tankstellenräuber davonrennen? - Gelnhausen

(fg) Die Kriminalpolizei in Gelnhausen sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Sonntagnachmittag eine Tankstelle in der Freigerichter Straße (einstellige Hausnummern) überfallen hatte. Kurz vor 17 Uhr betrat der 17 bis 19 Jahre alte Mann die Räumlichkeiten der Tankstelle, begab sich direkt in Richtung des Kassenbereichs und forderte den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Geldes auf. Kurz nachdem der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, griff der Räuber eigenständig hinein, entnahm mehrere Banknoten und rannte in Richtung Hallenbad davon. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß und komplett schwarz gekleidet. Er trug eine schwarze Mütze, Handschuhe und hatte einen Schal über seine Mund-Nasen-Partie gezogen. Zeugen des Überfalls melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Mehrere Verstöße bei Kontrollen der "AG TRuP" am Sonntag - Nidderau / Rödermark

(fg) Am Sonntag waren Beamte der "AG TRuP" im Main-Kinzig-Kreis sowie im Landkreis Offenbach unterwegs und stellten mehrere Verstöße fest. Anwohnerinnen und Anwohner aus Nidderau meldeten sich am Sonntag telefonisch bei der Polizei und gaben an, dass stark motorisierte und äußerst laute Fahrzeuge in der Siemensstraße im Bereich einer dortigen Waschanlage unterwegs wären, weshalb eine Zivilstreife der "AG TRuP" daraufhin umgehend Kontrollen durchführte. Bei einem BMW 328i mit BÜD-Kennzeichen war die Abgasanlage "leergeräumt" und der Katalysator entfernt worden. Dies führt üblicherweise dazu, dass die im Fahrzeugschein eingetragene Lautstärke deutlich überschritten wird. Das Fahrzeug wurde aus diesem Grund sichergestellt, um es in den nächsten Tagen einem Gutachter vorzuführen. Auf den BMW-Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Weitere Fahrzeuge wurden des Platzes verwiesen. Am Nachmittag fiel einer Streife auf der Bundesstraße 459 in Höhe Ober-Roden ein silberner Mercedes-Benz E 55 AMG auf, dessen Lautstärke sich erheblich von anderen Verkehrsteilnehmern abhob. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle registrierten die Beamten, dass die vorgeschriebenen Mittelschalldämpfer durch Blindrohre ersetzt wurden. Ebenso wurde der Endschalldämpfer offenbar unfachmännisch "leergeräumt". Eine anschließende Geräuschmessung vor Ort ergab einen Wert von 99 bei erlaubten 85 Dezibel. Ebenso war die verbaute Rad-Reifen-Kombination unzulässig; zudem wurde die Mindestprofiltiefe unterschritten. Aufgrund der Vielzahl an Veränderungen entsprach der Mercedes nicht mehr dem genehmigten Typ, weshalb die Betriebserlaubnis erlosch. Der Sportwagen wurde aus diesem Grund sichergestellt, um ihn auch einem Gutachter vorzuführen. Der Fahrer hat nun mit mehreren Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu rechnen. Zudem ahndeten die Beamten mehrere Geschwindigkeitsverstöße, die sie mit der im Zivilfahrzeug verbauten Messtechnik aufnahmen.

