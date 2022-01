Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 29.01.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Einfamilienhaus brennt - Freigericht-Somborn

Am Freitagabend kam es in der Savignystraße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Als die Feuerwehr gegen 23.20 Uhr eintraf, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Der Wohnungsinhaber war inzwischen durch einen zufällig vorbeifahrenden Ersthelfer nach draußen verbracht worden und musste mit einer Rauchgasintoxikation in die Main-Kinzig-Klinik nach Gelnhausen verbracht werden. Der Brand war gegen 01.25 Uhr gelöscht. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 29.01.2022, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

