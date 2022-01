Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Festnahme: Aufmerksamer Bürger ertappt Einbrecher; Offenbar unter Alkohol und ohne Fahrererlaubnis Unfall verursacht; Zwei Unfälle mit fünf Verletzten und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Festnahme: Aufmerksamer Bürger ertappt Einbrecher auf frischer Tat - Offenbach

(as) Dank eines aufmerksamen Bürgers konnten Beamte am Mittwochmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festnehmen. Gegen 5 Uhr hörte ein 59-Jähriger in seiner Wohnung in der Senefelderstraße das Klirren von Scheiben und begab sich in die Bäckerei ins Erdgeschoss. Dort traf er auf einen Einbrecher. Dieser ergriff beim Erblicken des 59-Jährigen die Flucht. Kurze Zeit später - im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen - trafen Polizeibeamte in der Bismarckstraße einen 17-jährigen Mann an und nahmen ihn fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 17-Jährige, der keinen gemeldeten Wohnsitz in Deutschland hat, laut Kripo für vier weitere Einbrüche in Geschäfte in der Waldstraße und in der Senefelderstraße am Mittwochmorgen verantwortlich sein. Der Schaden und die Höhe der Beute kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Jugendliche wird im Laufe des Donnerstages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - dem Haftrichter vorgeführt. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Offenbar unter Alkohol und ohne Fahrererlaubnis Unfall verursacht - Autofahrer kam auf Firmengelände zum Stehen - Langen

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Pittlerstraße muss sich ein 20-Jähriger aus Langen nun wegen mehrerer Anzeigen verantworten. Gegen 14.35 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall in der Nähe des Kreisels. Nach ersten Erkenntnissen soll zuvor der Langener mit der A-Klasse die Raiffeisenstraße in Richtung Pittlerstraße unterwegs gewesen sein. Offensichtlich fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit in einen Kreisel, überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und kam anschließend in einer Überdachung für Mülltonnen auf einem angrenzenden Firmengelände zum Stehen. Dabei wurde der 20 Jahre alte Mann leicht verletzt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes-Lenker augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, keinen Führerschein hatte und zudem das Auto nicht versichert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 9.000 Euro. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen.

3. Unfall zwischen Auto und Fußgängerin - Langen

Leichte Verletzungen trug eine 55 Jahre alte Fußgängerin aus Langen am Dienstagmorgen in der Nördlichen Ringstraße bei einem Unfall mit einem Auto davon. Gegen 7.25 Uhr befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Rödermark mit seinem weißen Citroen die Nördliche Ringstraße in Richtung Bundesstraße 486. In der Hausnummer 147 und 149 wollte 55-Jährige den Fußgängerüberweg überqueren und es kam zum Zusammenstoß mit dem Citroen. Die Langenerin erlitt Hämatome, Schürfwunden sowie eine Beule am Kopf und kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 700 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

4. Zwei Unfälle mit fünf Verletzten - Dreieich

(fg) Gegen 22.15 Uhr ereignete sich Mittwochabend auf der Landesstraße 3317 ein Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und insgesamt ein Schaden von rund 38.000 Euro entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 23 Jahre alte Frau aus Dietzenbach in ihrem Audi Q5 auf der Landesstraße 3317 aus Götzenhain kommend in Richtung Autobahn 661 unterwegs. In entgegengesetzte Richtung fuhren eine 42-jährige Frau aus Rödermark in einem Ford Focus sowie ein 44-Jähriger in seinem VW Passat. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Wagen der Dietzenbacherin im Bereich einer Rechtskurve ins Schleudern, kam nach links von der Fahrspur ab und traf die beiden entgegenkommenden Autos. Die drei Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Zusammenstoß zogen sich alle Fahrzeuginsassen Verletzungen zu, weshalb sie in Krankenhäuser kamen. Fast zeitgleich ereignete sich auf der Bundesstraße 486 ein weiterer Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen verletzten und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden mussten. Ein 48 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr gemeinsam mit seinem 42-jährigen Beifahrer in seinem A6 die Bundesstraße 486 in Richtung Rödermark. An der Kreuzung der Bundesstraße 486 zur Landesstraße 3117 beabsichtigte eine 25-Jährige nach links in Richtung Messel aufzufahren. Dazu ordnete sie sich auf der Linksabbiegerspur ein. Als die Ampelanlage auf "Grün" schaltete, fuhr die Darmstädterin in den Kreuzungsbereich ein. Der geradeaus fahrende Audi-Lenker übersah offenbar das für ihn geltende Rotlicht und fuhr weiter, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Sowohl die 25-Jährige als auch der 42-jährige Beifahrer des Audi kamen zu weiteren medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer überführ ein Trümmerteil und beschädigte hierdurch seinen vorderen rechten Reifen; eine Weiterfahrt war zunächst ebenfalls nicht mehr möglich. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei Langen Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Mehrere Katalysatoren gestohlen - Erlensee/Rückingen

(jm) Offenbar auf Katalysatoren hatten es Diebe zwischen Samstagabend (18 Uhr) und Mittwochmorgen (9 Uhr) in der Dieselstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich über einen Zaun Zutritt zum Gelände einer Firma und stahlen von mindestens fünf Fahrzeugen die Katalysatoren. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 27.01.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell