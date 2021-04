Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrgast nach Bremsung in Bus gestürzt/ Polizei sucht Zeugen und Pkw Fahrer

Hückelhoven-Millich (ots)

An der Kirchstraße ereignete sich am 30. März (Dienstag), gegen14.25 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Eine 56-jährige Busfahrerin fuhr mit einem Linienbus auf der Kirchstraße aus Richtung Am Kirchberg kommend in Richtung Heerstraße. Am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn parkten zu diesem Zeitpunkt mehrere Pkw. Der Fahrer/die Fahrerin einer dunklen Limousine, die dem Bus entgegen kam, fuhr trotz der parkenden Fahrzeuge auf seiner Fahrbahn in den Engpass ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Busfahrerin stark ab. Daraufhin kam ein weiblicher Fahrgast, der sich gerade im Ausstiegsbereich des Busses aufhielt, zu Fall. Die Frau zog sich durch den Sturz Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Fahrer/ die bislang unbekannte Fahrerin des dunklen Pkw entfernte sich in Richtung der Straße Am Kirchberg. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fahrer/die Fahrerin des dunklen Pkw, sich zu melden. Auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Pkw machen können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell