Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in mehrere Häuser

Wassenberg/-Birgelen/-Myhl (ots)

Indem sie die Haustür aufhebelten, verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (30. März) Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Lambertusstraße in Birgelen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Im gleichen Zeitraum wurde auf derselben Straße außerdem eine Garage geöffnet und daraus Werkzeug entwendet.

Gegen 10 Uhr am Dienstag (30. März) betrat eine unbekannte Person durch eine offene Terrassentür ein Haus an der Straße Untere Heide und entwendete eine Geldbörse samt Inhalt.

Zwischen dem 25. März (Donnerstag) und dem 30. März (Dienstag) drangen unbekannte Täter ebenfalls in Birgelen in den Keller eines Hauses an der Straße Oberer Weg ein. Aus diesem entwendeten sie Bargeld, eine Kette und einen Laptop.

In einen Rohbau auf der Hochfeldstraße in Myhl brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Montagnachmittag (29. März) und Dienstagmorgen (30. März) ein. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Auch am Sibyllengäßchen in Wassenberg kam es in der Nacht auf Dienstag (30. März) zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses. Aus mehreren aufgebrochenen Holzverschlägen entwendeten die unbekannten Täter diverse Gegenstände, unter anderem Werkzeug und ein Fernsehgerät. Ein Einbruchsversuch in das Nachbarhaus im gleichen Zeitraum misslang.

