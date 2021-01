Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Kroppach - B414 nach umgekipptem Lkw für mehrere Stunden gesperrt

Kroppach (ots)

Am Montag, dem 18.01.2021 befuhr ein Lkw gegen 07.10 Uhr die B 414 aus Richtung Kroppach kommend in Richtung Hachenburg. Kurz hinter einem Bahnübergang kam der Lkw aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. An einem dort befindlichen Baum wurde der mitgeführte Auflieger beschädigt. Die B 414 musste zwecks Bergung des Lkw´s für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

