Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte beschädigen Grablampen

Geilenkirchen-Teveren (ots)

An einer Gedenkstätte an der Straße Bocketzgracht haben unbekannte mehrere Grablampen beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am Montag, 29. März, und 10.15 Uhr am Dienstag, 30. März.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell