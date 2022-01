Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Hakenkreuze auf Transporter aufgesprüht; Zeugensuche nach Tankstellenüberfall; Zusammenstoß mit Schienenfahrzeug und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vorsicht: Offensichtlich Giftköder im Feld ausgelegt! - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Ein Unbekannter hat am Wochenende in der Feldgemarkung nach der Pommernstraße offensichtlich Giftköder ausgelegt. Der Hund einer Rodgauerin, der bei einem Gassigang am Samstag davon gefressen hatte, nahm wohl keinen größeren Schaden, weil die Frau unverzüglich einen Tierarzt aufgesucht hatte. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Labrador-Mischling unterwegs, wobei der freilaufende Hund plötzlich auf Zuruf nicht kam. Sie eilte zu dem Hund, der gerade eifrig fraß. Auf dem Feld lagen über eine Fläche von etwa 50 Metern Schweinefleischstückchen. Vermutlich hat jemand den Fleischstücken Gift zugesetzt. Die Polizei hat nach Anzeigenerstattung eine Hessen-Warn-Meldung abgesetzt. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in der Feldgemarkung verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Hakenkreuze auf Transporter aufgesprüht - Dreieich

(jm) Unbekannte sprühten in der Nacht zum Samstag in der Leibnizstraße mit roter Farbe Hakenkreuze auf einen Transporter. Zwischen 22.30 und 12 Uhr hinterließen die Täter zwei Hakenkreuze auf der Seitenwand eines weißen Mercedes-Sprinters. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Zeugensuche nach Tankstellenüberfall - Langen

(fg) Ein etwa 1,70 Meter großer Räuber hat am späten Sonntagnachmittag eine Tankstelle (10er-Hausnummern) in der Berliner Allee überfallen. Gegen 17.45 Uhr betrat der mit einer dunklen Bomberjacke und einem dunkelblauen Pullover bekleidete Täter den Verkaufsraum und forderte eine Angestellte unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe des Geldes aus der Kasse auf. Letztlich griff der Unbekannte selbst in die Kasse und entnahm das darin befindliche Geld. Mit seiner Beute floh er auf die gegenüberliegende Straßenseite und rannte anschließend davon. Der Täter trug graue Wollhandschuhe, schwarze Turnschuhe sowie eine blaue Mund-Nasen-Bedeckung. Die Fahndung nach dem Unbekannten, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führte bislang zu keiner Festnahme. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfall: Zusammenstoß mit Schienenfahrzeug - Hanau/Nordwest

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Straße "Diebacher Weg" zwischen einem Audi und einem Schienenfahrzeug blieben glücklicherweise alle Beteiligten unverletzt. Gegen halb acht war ein 50 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Straße "Diebacher Weg" in Richtung Martin-Luther-King-Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen näherte sich in Höhe des Bahnübergangs (Breslauer Straße) ein von rechts kommendes Schienenfahrzeug mit geringer Geschwindigkeit. Offenbar übersah der Audi-Fahrer das Schienenfahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer und seine Mitfahrerin sowie der Lokführer blieben unverletzt. Der komplette vordere Frontbereich des Audi wurde beschädigt und das Auto musste abgeschleppt werden. An dem Transportzug konnten leichte Lackabriebspuren festgestellt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 50.500 Euro.

2. Zehn Außenspiegel abgefahren: Mutmaßlicher Fahrer hatte über 1 Promille - Maintal

(fg) Dass der übermäßige Genuss von Alkohol zu Ausfallerscheinungen führen kann, insbesondere, wenn man sich danach unberechtigterweise hinter das Steuer eines Autos setzt, zeigte eine Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen im Fechenheimer Weg in Bischofsheim. Kurz nach 1 Uhr meldeten Zeugen, dass ein blauer VW Golf im Fechenheimer Weg gegen ein Verkehrsschild gefahren sei; anschließend setzte der VW-Lenker seine Fahrt jedoch fort. Der Mitteiler konnte das Kennzeichenschild des Kleinwagens ablesen, weshalb die Maintaler Polizei gute Ermittlungsansätze hinsichtlich der sofort eingeleiteten Fahndung hatte. Neben dem beschädigten Verkehrsschild im Fechenheimer Weg stellte die unfallaufnehmende Streife in der Zimmerseestraße acht beschädigte Autos und in der Schlesier- sowie der Rhönstraße jeweils ein beschädigtes Auto fest; an allen Fahrzeugen (Citroen, Mercedes, Mazda, Seat, BMW, Audi, Opel, Fiat) wurde jeweils der linke Außenspiegel abgefahren. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro. Im weiteren Verlauf der Fahndung stellte eine Streifenbesatzung den gesuchten VW Golf im Bertha-von-Suttner-Weg am Straßenbahnrand parkend fest. Aus dem Wagen, in dem ein Mann auf dem Fahrersitz saß, nahmen die Beamten bei ihrer Ansprache deutlichen Alkoholgeruch wahr. Eine erste Befragung erhärtete den Verdacht, dass es sich bei dem 31-jährigen Mann um den Unfallfluchtfahrer handelte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,15 Promille an, weshalb anschließend auf der Polizeistation durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Maintalers sicher. Auf den 31-Jährigen kommt nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0.

3. Einbruch in Garage - Wer kann Hinweise geben? - Maintal/Wachenbuchen

(jm) Wer am Sonntagnachmittag in der Straße "Hessenring" unterwegs war, könnte Zeuge eines Einbruchs geworden sein. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Garage und nahmen einen Hochdruckreiniger sowie einen schwarzen Metallkoffer mit darin befindlichem Teppichspanner mit. Gegen 17.30 Uhr sah eine Anwohnerin eine Person, die dunkel gekleidet war und einen schwarzen Metallkoffer trug. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Maintal hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die im Bereich des Hessenrings Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 24.01.2022, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell