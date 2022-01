Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Marie-Curie-Straße/ Schwarzer Audi Q 2 gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag (18.01.22) einen schwarzen Audi Q2 an der Marie-Curie-Straße gestohlen. Das Auto stand auf der Einfahrt am Haus. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell