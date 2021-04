Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 15.04.2021 - FEUER IN APLERBECK Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Aus bisher noch ungeklärter Ursache entstand gestern ein Küchenbrand im Dortmunder Ortsteil Aplerbeck. Bei eigenen Löschversuchen atmeten die Bewohner der Wohnung und ein Nachbar Rauchgase ein. Insgesamt wurden fünf Personen in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Am gestrigen Donnerstag wurden Feuerwehr und Rettungsdienst gegen 21:00 Uhr zu einem Küchenbrand in Dortmund Aplerbeck gerufen. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle in der Aplerbecker Straße befanden sich mehrere Personen vor dem Haus. Nach Aussage einiger Anwohner war das Feuer bereits durch die Bewohner gelöscht und die Wohnung anschließend verlassen worden. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in die betroffene Wohnung vor. Nach der Kontrolle, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten, folgten Nachlöscharbeiten und die Entrauchung der Wohnung sowie des Dachgeschosses. Die Nachbarwohnungen wurden ebenfalls kontrolliert, hier waren aber keine Beeinträchtigungen festzustellen. Die Bewohner der Wohnung, eine vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von einem und fünf Jahren, sowie ein aufmerksamer Nachbar der sich als Ersthelfer betätigt hatte, wurden durch den Rettungsdienst behandelt und aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr konnten die anderen Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen zu Schadenursache und Schadenshöhe. Die Feuerwehr war mit insgesamt 16 Einsatzkräften der Feuerwache 3 (Neuasseln) und des Rettungsdienstes vor Ort.

