Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, L555/ Verkehrsschild beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf Höhe der Zufahrt zur Osterwicker Straße in Darfeld hat ein unbekannter Autofahrer ein Schild auf der L555 beschädigt. Es lag auf der Linksabbiegerspur der Landstraße. Entdeckt hat das ein Zeuge am Mittwochmorgen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell