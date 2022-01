Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Bankmitarbeiter verhindert Betrug

Coesfeld (ots)

Ein Mitarbeiter der Volksbank hat am Dienstag (18.01.22) verhindert, dass ein Nottulner Ehepaar nach einem Schockanruf auf einen falschen Polizisten hereinfällt. Dieses erhielt am Morgen einen Anruf. Der Betrüger gab vor, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um die Haft abzuwenden, solle das Paar Geld bezahlen.

Während des Gesprächs setzte der Anrufer die Nottulner unter Druck, indem er mit der sofortigen Inhaftierung des Angehörigen drohte, sollte das Paar jemandem von der Angelegenheit erzählen. Zudem sollten die Nottulner dafür sorgen, dass der Betrüger jegliche Telefonate mithören kann.

Als die Nottulnerin bei der Bank anrief, erkannte der Mitarbeiter den Betrugsversuch. Er warnte sie vor der ihm bekannten Masche. Weil das Paar nun zweifelte, stellten sie dem Betrüger Fragen zum Vorgang, der daraufhin auflegte. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei rät:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Bei Zweifeln: Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell