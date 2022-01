Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Wagnerstraße

Tageswohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 17.01.2022, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Wagnerstraße in Senden ein.

Die Täter verschaffte sich augenscheinlich über den Garten im rückwärtigen Bereich Zutritt zum Grundstück. Innerhalb des Gartens beschädigten sie einen Bewegungsmelder an der Garage. An der Terassentür konnten diverse Hebelspuren festgestellt werden. Das Aufhebeln misslang jedoch vermutlich aufgrund der Pilzkopfverriegelung. So schlugen die unbekannten Täter die Fensterscheibe der Terrassentür ein und verschaffte sich Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten.

Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell