Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ Falsche Polizisten erfolgreich

Coesfeld (ots)

Falsche Polizisten haben bei einer Billerbeckerin einen hohen Betrag erbeutet. Passiert ist das bereits am 12. und 13. Januar 2022, wurde jedoch jetzt erst angezeigt. Die Betrüger meldeten sich telefonisch und gaben vor, dass es einen Raubüberfall gegeben habe. Lediglich ein Täter sei gefasst worden, der einen Zettel mit dem Namen der Billerbeckerin dabei gehabt habe.

Die Betrüger fragten nach Wertgegenständen. Um Druck zu erzeugen, riefen die Täter wiederholt als Oberkommissar Stefan Neumann an. Am Abend des 12. Januar übergab die Geschädigte am Sandweg einem Unbekannten Wertgegenstände. Dieser soll um die 1, 70 Meter groß gewesen sein.

Am nächsten Tag (13.01.22) erhielt die Billerbeckerin erneut einen Anruf. Angeblich arbeite ein Sparkassenmitarbeiter mit den Tätern des vermeintlichen Raubs vom Vortag zusammen. Damit das Geld der Geschädigten geschützt sei, solle sie zur Sparkasse gehen. Dort hob sie einen größeren Geldbetrag am Schalter ab. Dabei hielt die Billerbeckerin auf Anweisung der Täter ständigen Telefonkontakt mit ihrem Mobiltelefon zu diesen. So überwachten die Betrüger den Vorgang.

Wieder am Sandweg übergab sie gegen 10.30 Uhr einem unbekannten Mann das Geld. Er hatte eine Sporttasche dabei, war groß, trug eine Mütze und einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Polizei fragt: Wer hat am Abend des 12. Januar und am Morgen des 13. Januar verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Sandweg gesehen? Zeugen sollen sich unter 02541-140 an die Polizei in Coesfeld wenden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass im Display des Telefons beim Anruf der echten Polizei niemals die 110 steht. Sie fragt nicht nach Wertgegenständen und vereinbart keine Übergabetermine. Die Polizei nimmt Wertsachen nicht zum Schutz mit. In einigen Fällen gaukeln die Täter vor, sich als "echte" Polizei verifizieren zu können. Noch während des Anrufs soll der Angerufene die 110 wählen. Die Polizei weist darauf hin: Es geht nicht die Leitstelle der Polizei ans Telefon, sondern ein Komplize. Legen Sie auf, rufen Sie erst dann unter der 110 die echte Polizei.

