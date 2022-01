Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Olfener Straße

Angetrunken zur Polizei gefahren

Coesfeld (ots)

Ein 57-jähriger Lüdinghauser suchte am 16.01.2022, gegen 16.00 Uhr, die Polizeiwache Lüdinghausen auf und wollte, aufgrund eines eingeschlagenen Fensters an seinem Auto, eine Strafanzeige erstatten. Während er einer Polizistin den Sachverhalt erklärte, nahm diese einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Lüdinghausers wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht. Daraufhin wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest mit dem Fahrer gemacht.

Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Das Auto blieb auf dem Parkplatz vor der Polizeiwache stehen. Ein gesondertes Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung zum Nachteil des 57-Jährigen wurde eingeleitet.

