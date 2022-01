Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Walskamp

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten am 17.01.2022, gegen 19.00 Uhr, die hintere Gartentür eines Einfamilienhauses auf dem Walskamp in Senden aufzuhebeln.

Die aktive Alarmanlage löste aus und informierte über eine App die Hausbewohner. Diese begaben sich direkt zum Haus, konnten aber in der Dunkelheit zunächst nichts feststellen. Erst am nächsten Morgen fielen ihnen die Einbruchsspuren an der Gartentür auf und sie informierten die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

