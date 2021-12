Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: (Kreis Pinneberg) Pinneberg/ Quickborn - Diebstahl eines Wohnmobils und versuchte Fahrzeugentwendung - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag (18./ 19.12.2021) ist es in Pinneberg zu einer Komplettendwendung eines Wohnmobils gekommen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnmobil der Marke Fiat in der Farbe rot. Das Fahrzeug mit Pinneberger Kennzeichen wurde in der Rabenstraße in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 08:15 Uhr entwendet.

Der Schaden wird auf knapp 60.000 Euro geschätzt.

Am Montag (20.12.2021) ist es in Quickborn in den frühen Morgenstunden zu dem Versuch einer Fahrzeugentwendung gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte um 00:29 Uhr ein 47-jähriger Quickborner verdächtige Personen in der Boxholmstraße, die sich verdächtig an einem Wohnmobil der Marke Fiat aufhielten. Aufgrund seiner Beobachtungen alarmierte der Zeuge dann die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten der Polizeistation Quickborn konnten diese dann Beschädigungen an der Fahrertür des Wohnmobils mit Pinneberger Kennzeichen feststellen.

Laut Zeugenaussage entfernten sich mindestens zwei verdächtige Personen in einer grauen Mercedes Benz A-Klasse in der Farbe grau vom Tatort. An dem Fahrzeug konnte ein Bonner Kennzeichen abgelesen werden.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um das Fahrzeug der Täter handeln dürfte. Eine Fahndung nach den verdächtigen Personen blieb bislang ohne Erfolg.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an den Fahrzeug gesehen oder Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

