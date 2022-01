Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Führerschein nach Trunkenheitsfahrt sichergestellt

Gummersbach (ots)

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Dieringhauser Straße musste ein Autofahrer aus Gummersbach am Mittwoch (12. Januar) eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der 40-Jährige war gegen 8 Uhr auf der Dieringhauser Straße in Richtung Vollmerhausen unterwegs. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle bemerkte die Streifenwagenbesatzung starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Nachdem ein Vortest einen Wert von etwa 1,4 Promille anzeigte, ordnete die Polizei eine Blutprobenentnahme an und stellte den Führerschein sicher.

