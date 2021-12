Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 311221-1056: Mysteriöser Angriff auf Parkplatz

Gummersbach (ots)

Einen mysteriösen Überfall haben zwei 35 und 55 Jahre alte Männer am frühen Morgen (31. Dezember) bei der Polizei angezeigt. Die beiden Geschädigten aus Gummersbach und Bergneustadt gaben an, sich gegen 01.30 Uhr mit einem silbernen Opel auf dem HIT-Parkplatz in Gummersbach-Rebbelroth aufgehalten zu haben. Während sie außerhalb des Autos eine Zigarette rauchten, stürmten plötzlich drei bis vier maskierte Personen auf die beiden zu und schlugen ohne ein Wort zu sagen mit Metallstangen auf die beiden Geschädigten und ihr Auto ein. Im Anschluss flüchteten die Angreifer in Richtung des benachbarten Schuhcenters. Die beiden Opfer erlitten jeweils leichte Verletzungen, die sie zunächst im Krankenhaus versorgen ließen, bevor sie bei der Polizei eine Anzeige erstatteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

