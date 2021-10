Polizei Dortmund

POL-DO: Mit dem neuen Porsche des Chefs an einem illegalen Rennen teilgenommen

Dortmund (ots)

Ein Porsche, ein BMW und zwei Mercedes fielen einem Streifenteam der Polizei am Montagabend (4.10.2021) auf dem Wall in der Dortmunder Innenstadt auf. Die Fahrer der vier Pkw fuhren mit hohem Tempo über den Hohen Wall, wo ab 21 Uhr nur 30 km/h erlaubt sind. Mit diesem Tempolimit will die Stadt Dortmund unerträglichen Motorenlärm und Unfallgefahren vermeiden.

Die PS-starken Autos bildeten gegen 21.35 Uhr eine Formation auf dem Wall, beschleunigten stark und fielen durch einen riskanten Fahrstil auf. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgte der Streifenwagen die Raser, da der Verdacht bestand, dass sie ein illegales Rennen veranstalteten.

Am Südwall stellte sich die Polizei quer vor die Pkw. Zwei fuhren davon. Der Fahrer des Porsche 911 Turbo S und ein Mercedes E 220 D blieben stehen, da sie blockiert waren. Der 38-jährige Porsche-Fahrer aus Dortmund gab an, den Neuwagen für seinen Chef überführen zu wollen. Er übergab der Polizei die Zulassungsbescheinigung und den Fahrzeugschlüssel - die Polizei stellte den Porsche sicher.

Das gleiche Schicksal ereilte den 28-jährigen Fahrer des Mercedes. Sein Auto sah er auf der Ladefläche eines Abschleppers davonfahren.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Teilnahme an einem illegalen Rennen gegen die Männer (§ 315d Strafgesetzbuch). In beiden Fällen sind auch die Führerscheine fällig.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell