Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301221-1059: Scheibe von Spielhalle beschädigt

Waldbröl (ots)

Drei Unbekannte haben am Dienstagmorgen (29. Dezember) die Scheibe einer Spielhalle an der Nümbrechter Straße beschädigt. Auf der Aufzeichnung der Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich gegen 3:45 Uhr drei Männer im Bereich des Eingangsbereichs, in dem sich das beschädigte Fenster befindet, aufhalten. Alle drei Personen trugen helle Sturmhauben und waren von kräftiger Statur. Eine Person war mit heller Kleidung bekleidet, die zwei anderen Männer trugen dunkle Kleidung. Hinweise bitte an die Polizei unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell