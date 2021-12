Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301221-1058: Alkoholisiert am Steuer - Führerschein weg

Morsbach (ots)

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Mittwoch (29. Dezember) eine 55-jährige Morsbacherin. Um 17:25 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto auf der Siegener Straße. Zeugen fiel die sehr unsichere Fahrweise auf und informierten die Polizei. An ihrer Wohnanschrift trafen die Polizisten die 55-Jährige noch in ihrem Auto sitzend an. Beim Aussteigen schwankte sie deutlich und musste sich am Auto festhalten. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Sie musste ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

