Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301221-1056: Kind nach Unfall leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Ein dreijähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwochabend (29. Dezember) leicht verletzt worden.

Das Mädchen nutzte ein Laufrad und war mit ihrem Vater im Bereich der Karlstraße / Am Wehrenbeul unterwegs. Ein 27-jähriger Gummersbacher fuhr mit seinem grauen Audi auf der Straße "Am Wehrenbeul" und beabsichtigte um 19:35 Uhr nach links auf die Karlstraße in Fahrtrichtung La-Roche-Sur-Yon-Straße abzubiegen. Dabei touchierte er das Kind, das zu diesem Zeitpunkt bei Grünlicht die Straße mit einem Laufrad überquerte. Der Vater des Kindes befand sich dahinter, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Das Kind verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

