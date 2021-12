Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291221-1056: Bewohner vertreibt Einbrecher

Lindlar (ots)

In der Nacht von Dienstag (28. Dezember) auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schützenstraße einzubrechen. Gegen 1 Uhr morgens hörte ein Bewohner des Hauses laute Geräusche. Als er diesen nachging, sah er zwei mit dunklen Kapuzenjacken bekleidete Personen vor der Terrassentür. Als die Tatverdächtigen den Geschädigten erblickten, flüchteten sie in Richtung der Straße "Im Wiesengrund". Die zwei Personen waren etwa 175 cm und 180 cm groß. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell