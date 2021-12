Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291221-1051: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Radevormwald (ots)

Bei einer Kollision im Kreuzungsbereich

Kaiserstraße/Telegrafenstraße/Hohenfuhrstraße ist am Dienstagabend (28. Dezember) eine 20-Jährige leicht verletzt worden. An den beiden beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie mussten abgeschleppt werden. Eine 24-jährige Radevormwalderin fuhr um 19:15 Uhr mit ihrem roten Mazda auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Hohenfuhrstraße. Im Kreuzungsbereich wollte sie nach links in die Telegrafenstraße abbiegen. Die Ampel zeigte für sie Grünlicht. Nach eigenen Angaben ging sie davon aus, dass der Gegenverkehr Rotlicht hätte. Zu spät bemerkte sie, dass eine 20-jährige Radevormalderin, die mit ihrem weißen Opel auf der Hohenfuhrstraße in Richtung Kaiserstraße fuhr, ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich führ und nach rechts in die Telegrafenstraße abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, dabei zog sich die 20-jährige Opelfahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

