Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281221-1053: Auto zerkratzt

Hückeswagen (ots)

Ein blauer Renault Kangoo ist zwischen Sonntag (26. Dezember) und Montag von Unbekannten zerkratzt worden. Der Wagen parkte zur Tatzeit zwischen 17.30 Uhr und 11 Uhr in der Goethestraße. Der Renault wies im Bereich der Heckklappe, am Tankdeckel auf der Fahrerseite sowie am hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite Kratzspuren auf. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell