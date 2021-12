Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 281221-1050: Randalierer landet in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Weil sich ein 28-jähriger Mann aus Gummersbach am Montagabend (27. Dezember) trotz Hausverbot in einem Supermarkt in der Innenstadt aufhielt und randalierte, verbrachte er schließlich die Nacht im Polizeigewahrsam. Ein Supermarktmitarbeiter rief gegen 17.50 Uhr die Polizei zu Hilfe. Den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Gummersbacher ebenfalls sehr aggressiv, trat um sich und bespuckte die Einsatzkräfte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige.

