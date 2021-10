Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211021-5: Polizisten finden gestohlene Handys in Garage

Brühl (ots)

Mobiltelefone zuvor aus einem LKW gestohlen

Mit einem einfachen Anruf haben Polizisten am Mittwochabend (20. Oktober) zwei gestohlene Mobiltelefone gefunden und die Geräte wenig später an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Nach derzeitigem Sachstand soll ein Mann (38) die Handys gegen 16.15 Uhr aus einem geparkten LKW an der Straße 'Michelshof' in Brühl-Badorf gestohlen haben. Er habe die Fahrertür des Mercedes Actros geöffnet, sei in das Führerhaus gestiegen und habe die Mobiltelefone mitgenommen. Anschließend sei er in Richtung Alte Bonnstraße weggegangen. Der Geschädigte (35) alarmierte daraufhin die Polizei und beschrieb den hinzugerufenen Beamten den Verdächtigen sehr detailliert.

Noch in der Nähe des Tatorts trafen die Polizisten den Verdächtigen an. Nach erfolgter Belehrung befragten die Beamten den Mann zum Diebstahl und durchsuchten ihn, fanden aber die gestohlenen Handys nicht. Anschließend fuhren Sie zu der Wohnanschrift einer Angehörigen, an der sich der 38-Jährige regelmäßig aufhält.

Als die Polizisten vor dem Haus standen, wählten sie die Rufnummer der gestohlenen Handys. Sie hörten ein Klingeln aus der Garage des Wohnhauses. Mit Genehmigung der Hausbesitzerin, öffneten die Beamten die Garage, fanden dort die zuvor gestohlenen Mobiltelefone und stellten die Geräte sicher. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. (sc)

