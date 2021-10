Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211021-4: Zeugen nach Taschendiebstahl gesucht

Hürth (ots)

Diebinnen stahlen Geldbörse

Nach einem Taschendiebstahl am Mittwochnachmittag (20. Oktober) im Hürth Park hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Fahndung nach zwei unbekannten 20 bis 25 Jahre alten Frauen aufgenommen. Den beiden wird vorgeworfen, die Geldbörse einer 38-Jährigen entwendet zu haben.

Die Bestohlene befand sich eigenen Angaben zufolge gegen 15.20 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft. Dort soll sie ihre Tasche an einem Kleiderständer auf den Boden gestellt haben und sich mit ihrer Begleiterin Kleidung näher angeschaut haben. Plötzlich seien ihr zwei Frauen sehr nahe gekommen, so dass sie sich bereits bedrängt gefühlt habe. Die beiden ließen Kleidungsstücke auf ihre Handtasche fallen, die eine der Unbekannten sofort wieder aufhob. Kurz danach habe die Geschädigte zu ihrer Tasche geschaut und bemerkt, dass diese offenstand und ihre Geldbörse fehlte. Als sie den beiden Verdächtigen nacheilte und diese darauf ansprach, war das Portemonnaie augenscheinlich schon nicht mehr in deren Besitz.

Nach Angaben der Zeugin sind die beiden Frauen etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, schlank und haben langes schwarzes Haar. Beide sollen sehr stark geschminkt gewesen sein. Eine der beiden Frauen hatte eine Gürteltasche bei sich.

Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen oder zur Tat nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell