Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271221-1048: 78-Jähriger an Ampel das Auto geraubt

Lindlar (ots)

Einer 78-Jährigen ist am 2. Weihnachtstag im Ortskern von Lindlar das Auto geraubt worden; der Täter konnte später in Rheinland-Pfalz von der Polizei angetroffen werden.

Kurz nach 13 Uhr hatte die 78-Jährige die Kirchstraße befahren und an der Kreuzung mit der Dr.-Meinerzhagen-Straße vor der Rotlicht zeigenden Ampel stehen bleiben müssen. Plötzlich lief ein zunächst unbekannter Täter auf das Auto zu und riss die Fahrertür auf. Schreiend forderte er die Seniorin auf, ihm das Auto wegen eines Notfalles zu übergeben. Als die Frau jedoch nicht darauf reagierte, zog der Mann sie gewaltsam aus dem Auto, sodass sie schließlich neben dem Auto auf der Straße lag. Anschließend setzte sich der Mann ans Steuer und fuhr mit hohem Tempo in Richtung Engelskirchen davon. Die Geschädigte überstand die Tat zum Glück unverletzt.

Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, folgte dem flüchtenden Fahrzeug zunächst auf der L 299 in Richtung Engelskirchen. Wegen der riskanten Fahrweise des Täters musste der Zeuge den Kontakt jedoch abreißen lassen.

Am Nachmittag war der geraubte Wagen im Bereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim (Rheinland-Pfalz) in einen Verkehrsunfall verwickelt. Als Fahrer traf die Polizei einen 35-Jährigen aus Lindlar an, der nach bisherigem Ermittlungsstand unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten mit einer Leitplanke kollidiert war; der 35-Jährige wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell