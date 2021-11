Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Audi beschädigt

Papenburg (ots)

Am Donnerstag kam es an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei musste die Fahrerin eines grauen Audi A4 in der Zufahrt zum dortigen Krankenhaus einem bislang unbekannten entgegenkommenden Fahrzeugführer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie mit ihrem Auto einen Bordstein. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde vermutlich von zwei Zeugen beobachtet. Diese sowie weiter Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzten.

