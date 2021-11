Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 22.15 Uhr an der Benzstraße auf dem dortigen Parkplatz einer Fast-Food-Kette zu einer Körperverletzung. Ein 34-jähriger Mann stand mit seinem blauen Ford Focus auf dem Parkplatz, als ein schwarzer Mercedes, vermutlich A-Klasse, hinzukam. Der bislang unbekannte Mercedes-Fahrer stieg aus und stellte fest, dass die Filiale geschlossen war. Anschließend ging er auf das Fahrzeug des 34-Jährigen zu und griff den Fahrer unvermittelt durch das geöffnete Fenster an. Erst als der Mann seinen Ford in Bewegung setzte, ließ der Unbekannte von ihm ab und stürzte. Der Täter wird als circa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von stabiler Statur. Zudem hat er eine Glatze und einen weißen Spitzbart. Er trug schwarze Motorradbekleidung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925-998960 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell