Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 85-jähriger verursacht Verkehrsunfall

Lingen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11.40 Uhr an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mann befuhr mit seinem BMW einen dortigen Parkplatz. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte er sein Fahrzeug und touchierte einen weiteren geparkten PKW. Anschließend überquerte er den Radweg an der Meppener Straße und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

