Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - VW zerkratzt

Haselünne (ots)

Am Mittwoch zwischen 10.30 und 18 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter die Fahrerseite eines VW Passat vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Das Auto war zu Tatzeit in der Straße Nonnenwall in Haselünne geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

