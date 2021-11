Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer gesucht

Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn hat am 14. Oktober in der Wilhelm-Raabe-Straße ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich dabei um silberfarbenes Herrenfahrrad der Marke "La Strada" (siehe Foto). Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

