Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (396/2021) Motorhaube von Peugeot 206 in der Glück-Auf-Straße zerkratzt - Polizei Bad Lauterberg ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Glück-Auf-Straße

Dienstag, 26. Oktober 2021, zwischen 12.00 und 16.50 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - In der Glück-Auf-Straße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Dienstag (26.10.21) in der Zeit zwischen 12.00 und 16.50 Uhr die Motorhaube und den Kotflügel eines dunkelgrünen Peugeot 206 zerkratzt. Das Auto stand in Höhe der Hausnummer 13 am Fahrbahnrand. Der verursachte Schaden ist noch offen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

