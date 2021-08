Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/BAB 6: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen - 4 Kilometer Rückstau - Pressemeldung Nr. 1

Rauenberg/BAB 6 (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A 6, in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Mannheim. Die Maßnahmen der Unfallaufnahme dauern aktuell an. Bislang bildete sich ein Rückstau von rund vier Kilometern Länge.

