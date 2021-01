Polizei Hagen

POL-HA: Autos mit Graffiti besprüht

HagenHagen (ots)

In Hagen wurden am Donnerstag zwei Autos durch Unbekannte mit Graffiti besprüht. In der Buscheystraße wurde der Fiat eines 35-Jährigen in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 10:30 Uhr beschädigt. Darüber hinaus wurde die Verkleidung des rechten Außenspiegels abgetreten.

Ein in der Alleestraße geparkter Opel wurde zudem in der Zeit zwischen Dienstag, 05. Januar gegen 17 Uhr, und Donnerstag gegen 09:15 Uhr auf beiden Seiten und der Motorhaube besprüht. Die 31-jährige Besitzerin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie mit dem Auto fahren wollte. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf Täter. Die Polizei Hagen nimmt Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell