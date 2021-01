Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aktuelle Sperrung der Hauptstraße (L 719) mit Ableitungsmaßnahmen -#polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

In Siegen - Kaan-Marienborn ist derzeit (13:50 Uhr) die Hauptstraße (L 719) zwischen den Einmündungen Brüderweg und Kichtaler Weg für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund ist eine Gefahrenstelle im Bereich der dortigen Bahnüberführung. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Der Verkehr aus Richtung Siegen kommend wird an der Einmündung Kichtaler Weg durch das dortige Industriegelände abgeleitet. Man gelangt dann wieder von der Lothar-Irle-Straße auf die Hauptstraße. Der Verkehr aus Richtung Deuz kommend wird an der Einmündung Brüderweg abgleitet. Von dort bestehen mehrere Möglichkeiten, weiter nach Siegen zu gelangen.

