Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Stahlseil beschädigt

Lathen (ots)

Zwischen dem 4. Oktober und dem 1. November kam es auf dem Schulgelände der Erna-de-Vries Schule Lathen zu einer Sachbeschädigung. An einem Kletterturm, der wegen einer Baumaßnahme abgesperrt war, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein tragendes Stahlseil. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell